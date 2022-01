OL : Bosz fait le point sur le mercato avant d'affronter l'OM

"On va construire une équipe qui dans le futur peut gagner des choses"



🎙 Le coach Peter Bosz en conférence de presse à la veille de #OLOM : "On a des joueurs qui sont blessés : @HoussemAouar est sur cette liste. @Tino_Kadewere_ et Damien Da Silva sont suspendus. Karl Toko Ekambi est encore à la CAN. @LucasPaqueta97 est avec le Brésil." pic.twitter.com/6oyUcTv1tR

— Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022

Avec un entraîneur qui est là depuis plusieurs mois, c'est différent de maintenant. Marseille est plus régulier désormais. Ils ont gagné leurs derniers matchs à l'extérieur

Nous sommes plus réguliers. On veut continuer comme ça. Gagner des matchs est le meilleur moyen de reprendre confiance", a commenté Bosz. Lyon sera privé de nombreux joueurs à l'occasion de ce match en retard dont Houssem Aouar (lésion à la cuisse), Moussa Dembélé (Covid-19), ou encore Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi, en sélections.



Interrompue après un jet de bouteille sur Dimitri Payet le 21 novembre dernier, la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se rejouera mardi soir sur la pelouse du Groupama Stadium, à huis clos (21 heures). Ce lundi, Peter Bosz a évoqué ce match mais également le mercato hivernal, alors que son équipe a perdu Bruno Guimaraes, qui s'est engagé en faveur de Newcastle dimanche contre la somme de 50, 1 millions d'euros, bonus compris. Un départ compris par le technicien hollandais. "C'est une belle somme d'argent, je comprend le club. Il m'a envoyé un message avant son match de l’Équateur, on a parlé., a-t-il glissé dans des propos relatés par RMC Sport.Au niveau des arrivées, il n'a pas souhaité officialiser celles de Romain Faivre (Brest) et Tanguy Ndombélé (Tottenham) mais s'est projeté sur le futur avec une certaine ambition. "Ce n'est toujours pas signé, donc ce n'est pas sûr. Ce sont des joueurs de qualité.On va construire une équipe qui dans le futur peut gagner des choses", a analysé Bosz.Onzième de Ligue 1, l'OL pourrait grimper à la septième place en cas de succès face à Marseille. Un opposant qui a été jugé en net progrès par le natif d'Apeldoorn. "". Quid de sa propre équipe ? Pour le coach arrivé l'été dernier à Lyon, la victoire est une nécessité contre le troisième de Ligue 1 : "