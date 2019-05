OL-Aulas: "J'ai relancé moi-même le PSG pour Ndombele"

Jean-Michel Aulas pousse clairement Tanguy Ndombele vers le PSG, comme il l'a confié après le succès de l'OL samedi devant Caen (4-0, 37e et avant dernière journée de Ligue 1) dans des propos retranscrits par L'Equipe: "Je suis en négociations avec les plus grands clubs européens, et j'ai relancé moi-même le PSG pour leur dire de faire en sorte de ne pas se sentir écartés. Je me suis dit que c'était le moment de donner des orientations au PSG, car Paris gagnerait plus à utiliser les clubs français. Si le PSG s'aligne sur les propositions que nous avons et que le joueur est d'accord, évidemment que ce serait bien qu'il y aille."