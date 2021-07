L'avenir d'Houssem Aouar est toujours en suspens à l'OL. De nombreux clubs, principalement de Premier League, seraient très intéressés par le recrutement du joueur. Tottenham, Liverpool et Manchester United auraient témoigné de l'intérêt. Mais un autre club pourrait décrocher la signature d'Aouar en préparant sa deuxième offre auprès des dirigeants de l'OL. Lors de leur première proposition, les Gunners d'Arsenal étaient prêts à débourser 20 millions d'euros. Jean-Michel Aulas aurait aimé une proposition plus alléchante pour vendre son joueur. La nouvelle tentative londonienne semblerait plus proche des exigences du président du club rhodanien.

Aouar à Arsenal pour 30 millions d'euros ?

Les Gunners font donc des efforts financiers pour satisfaire Aulas. Selon les informations du Daily Star, les Londoniens transmettraient prochainement une offre d'une somme de 30 millions d'euros à l'OL pour être en bonne position concernant le transfert du joueur. De plus, ils offriraient un contrat de cinq années à Houssem Aouar. Les dirigeants lyonnais attendraient néanmoins les propositions des autres clubs afin de prendre leur décision finale.