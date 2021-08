Houssem Aouar est décidé à quitter l’OL durant l’intersaison en cours. Le brillant milieu de terrain veut relever un nouveau challenge et il espère pouvoir le faire à Arsenal. Des contacts existent avec les Londoniens depuis des lustres, et il attend désespérément que ces derniers matérialisent leur intérêt par une offre.

Aouar n’est pas la priorité d’Arsenal

Le quotidien The Sun indique que le dossier Aouar est dépendant de celui de James Maddison. Le joueur de Leicester City serait la priorité des Gunners. Toutefois, les Foxes exigent 70M€ pour ses services et il est peu probable qu’Arsenal monte aussi haut dans sa proposition.



Aouar, dont le propre contrat expire en 2023, coûterait beaucoup moins cher, surtout que Lyon verrait d’un bon œil le fait de récupérer une vingtaine de millions d’euros sur un joueur qui commence à avoir la tête ailleurs, et avoir ainsi la possibilité de s'offrir un dernier renfort d’ici la fin du mercato.