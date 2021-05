Voici pratiquement deux mois qu'Houssem Aouar n'a plus été titularisé par Rudi Garcia. Joueur clé de l'effectif lyonnais il y a quelques mois encore, le milieu de terrain a perdu le rythme et montre actuellement un visage beaucoup moins transcendant. La faute à une gêne récurrente au niveau des adducteurs, qui n'explique cependant pas complètement cette baisse de niveau, en termes de performance pure. Un "moins bien" général qui pourrait le pousser à rester à l'Olympique Lyonnais.



Comme le relaye L’Équipe dans ses colonnes, si le joueur n'est pas contre un départ il va "être attentif aux éventuelles offres, même s'il n'est plus autant déterminé à partir qu'il y a un an". Selon le média, Aouar aurait la volonté de "laisser une trace plus visible à l'OL". De son côté, Jean-Michel Aulas a réaffirmé son envie de conserver son joueur : "Nous, on souhaite le garder et le faire grandir l'intérieur du club."

Valorisé à 30M€



La porte vers l'extérieur reste cependant ouverte, selon le patron lyonnais : "S'il souhaite partir, on essayera, comme on l'a toujours fait, de l'accompagner. Mais si les offres ne correspondent pas à nos attentes, alors il restera à Lyon et on en sera très heureux." Pour se séparer d'Houssem Aouar, Lyon n'attend pas moins de 30 M€. Il en réclamait le double l'an passé.