OL : Aouar d'accord avec Nottingham Forest

Houssem Aouar va-t-il effectuer le grand saut vers la Premier League ? A 24 ans, le milieu de terrain offensif de l'OL pourrait réaliser son rêve en évoluant au sein du championnat d'Angleterre même si cela ne sera pas à Manchester City, qui avait le joueur dans son viseur en 2020 après l'éblouissant Final 8 réalisé par Aouar. Deux ans plus tard, c'est à Nottingham Forest que la suite de la carrière du natif de Lyon pourrait s'écrire. Ce mercredi, L'Equipe indique que le joueur s'est mis d'accord avec le prestigieux club anglais sur la base d'un contrat de 5 ans, à un an de la fin de son bail avec Lyon.

L'OL demanderait 15 millions d'euros pour lâcher Aouar

Double champion d'Europe en 1979 et 1980, Nottingham Forest a retrouvé la Premier League cette saison après une absence de 23 ans dans l'élite du championnat d'Angleterre. Et il s'est montré très actif sur le marché des transferts avec pas moins de quatorze recrutements pour plus de 120 millions d'euros. Si Lyon doit encore trouver un terrain d'entente pour le possible transfert d'Aouar, ce dernier serait "hésitant" quant à son choix et le club présidé par Jean-Michel Aulas aurait des attentes importantes sur le plan financier. L'Equipe indique en effet que Lyon demanderait 15 millions d'euros pour lâcher son milieu de terrain, tandis que l'offre la plus récente de la part de Forest aurait été de 10 millions. Des chiffres bien éloignés de la valeur marchande d'Aouar au printemps 2020 : 55 millions d'euros selon Transfermarkt.