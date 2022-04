Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais défiera l'Olympique de Marseille pour un choc sous haute tension entre deux rivaux qui ne nagent pas dans les mêmes eaux cette saison. Un match qui a souvent permis à Anthony Lopes de s'illustrer. Le gardien international portugais était présent en conférence de presse à l'avant-veille de cette rencontre. Et il n'a pas pu éviter les questions sur son avenir.

"J'arrive à faire abstraction de mon avenir"

Alors que son bail à Lyon expire dans un peu plus d'un an, en juin 2023, Lopes se dit concentré sur le présent. « On va rester tranquille parce qu'on peut dire de moins en moins de choses dans le football moderne. Seule chose qui me travaille ? Être là dimanche et y croire jusqu'au bout. Pour le reste, j'arrive à faire abstraction de mon avenir, de la suite. Ce n'est pas une question à se poser, je suis focus sur les 4 matches qui viennent », a conclu Lopes.