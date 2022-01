Bruno Guimaraes n’a pas encore quitté officiellement Lyon, mais le club rhodanien lui a déjà trouvé un remplaçant. Vendredi, les responsables lyonnais se sont entendus avec leurs homologues de Tottenham pour l’acquisition en prêt de Giovani Lo Celso. L’international argentin débarquerait dans le Rhône dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison d’après ce que révèle le journaliste Fabrizio Romano.

L’OL en concurrence avec Villarreal



La signature de l’ancien Parisien n’est cependant pas encore complètement assurée. Il reste un détail et non des moindres, à savoir l’accord du joueur. Même si la perspective de rejouer dans un grand club de Ligue 1 a de quoi l’enchanter, Lo Celso pourrait opter pour un autre challenge. Il dispose aussi d’une proposition de Villarreal, le club dirigé par son ancien coach Unai Emery et avec qui il pourra disputer la Ligue des Champions. De fait, les Lyonnais vont devoir jouer des coudes afin de boucler ce dossier. Affaire à suivre.