Après avoir notamment recruté Kasper Schmeichel (Leicester), Aaron Ramsey (Juventus) ou encore Mattia Viti (Empoli), l'OGC Nice n'en a pas terminé de sa reconstruction estivale. Le club azuréen veut cette fois ajouter un élément offensif à son effectif et s'est tourné vers son voisin de l'Olympique de Marseille. Là, c'est Bamba Dieng qui a retenu l'intérêt des recruteurs niçois . L'opération séduction est sur le point d'être lancée.



Meilleur buteur phocéen durant la phase de préparation, l'attaquant sénégalais n'a toutefois pratiquement plus été utilisé par son nouvel entraîneur Igor Tudor après son triplé passé le 13 juillet dernier face à Marignane (4-1). Depuis, Dieng a compris que l'OM souhaitait le vendre afin de renflouer ses caisses. L'homme de vingt-deux ans pourrait écouter avec attention la proposition que va lui faire l'OGC Nice.

Dieng préfère la Ligue 1

Car d'après L’Équipe, les Aiglons vont bel et bien passer à l'action. Ce dimanche, le quotidien sportif indique que le club va formuler une offre de prêt avec option d'achat. Bamba Dieng aimerait avant tout rester à l'OM, mais l'option niçoise pourrait lui plaire afin de retrouver du temps de jeu. De plus, le Lion de la Teranga préfèrerait rester en France s'il venait à changer de club. Le média explique que Marseille aimerait plutôt l'envoyer en Premier League pour récupérer plus d'argent, mais les pistes ne sont pas concluantes et le joueur souhaite poursuivre sa progression en Ligue 1.