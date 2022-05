Christophe Galtier a mis les choses au point. Alors que des révélations de Nice-Matin expliquaient que le technicien était frustré par la défaite concédée face à Nantes en finale de la Coupe de France samedi (1-0), et qu'il avait des relations assez compliquées avec Julien Fournier et d'autres dirigeants, le technicien a pris la parole, ce mardi en conférence de presse. "Avant de répondre à cette question - qui a le droit d'être posée - on n'est pas à l'heure du bilan. On est loin d'être à l'heure d'un bilan", a-t-il expliqué, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

"Dans un couple, il n'y a pas de divorce dès qu'il y a un désaccord"



Estimant la déception vécue après la finale "à la hauteur de l'attente" générée étant donné que Nice n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis plus de 20 ans, le natif de Marseille a ensuite évoqué un peu plus en profondeur le thème de son avenir, qui pourrait se dessiner sur le banc des Aiglons, alors que le contrat de Galtier est en vigueur jusqu'en 2024. "Est-ce que je serai entraîneur de l'OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi je ne le serai pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des désaccords et qu'il peut y avoir des accrochages ? On n'est pas dans le monde des bisounours. Dans un couple, il n'y a pas divorce dès qu'il y a un désaccord", a expliqué le technicien.

Une fin de saison "très excitante" afin de se qualifier en Europe



Sur le plan sportif, Nice (6ème de Ligue 1) a désormais 3 matchs afin d'accrocher une possible qualification en Europe via la Ligue 1 et Galtier s'est montré plutôt optimiste. "Notre parcours en championnat nous donne la possibilité d'avoir une fin de saison très excitante et de se qualifier pour une Coupe d'Europe. On a 60 points aujourd'hui, il y a ce match en retard, et heureusement qu'il se présente rapidement", a analysé le coach, qui retrouvera le LOSC à l'Allianz Riviera 3 jours plus tard, avec l'intention de se "battre pour les places européennes jusqu'à la fin de la saison."