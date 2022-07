Officiel : Ousmane Dembélé prolonge au Barça jusqu'en 2024 !

Le Français de 24 ans sera présenté plus tard dans la semaine. Il reste. Xavi Hernandez voulait à la fois Dembélé et l'international brésilien Raphinha - et il a obtenu les deux. Raphinha a rejoint le club en provenance de Leeds United hier après-midi et maintenant la signature du Français a également été confirmée. Les deux joueurs apporteront un réel dynamisme à la ligne d'attaque de Barcelone.

Enfin a fin du feuilleton Dembélé

L'avenir de l'ailier tricolore était incertain depuis des mois. Son contrat précédent a expiré à la fin du mois de juin et ses représentants ont fait des démarches auprès de l'élite européenne, mais le joueur de 24 ans voulait rester à Barcelone et travailler avec Xavi. La saison dernière, le FC Barcelone a terminé à 13 points du Real Madrid et n'a remporté aucun trophée, ce qui est inacceptable au Camp Nou. Joan Laporta a travaillé dur tout l'été pour donner à Xavi les outils nécessaires pour réduire cet écart la saison prochaine et permettre au FC Barcelone de retrouver la place qui est la sienne, à savoir se battre pour les grands honneurs en Espagne et en Europe.