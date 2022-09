Officiel : Marco Rose rebondit à Leipzig !

Rose, 45 ans, s'est engagé auprès du club saxon jusqu'en 2024, a précisé le club sur Twitter. Il remplace l'entraîneur germano-italien Domenico Tedesco, dont le RB Leipzig s'est séparé mercredi après une déroute à domicile en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk (4-1).

Marco Rose, ancien défenseur, a notamment entraîné le RB Salzbourg, club autrichien appartenant comme le RB Leipzig au groupe Red Bull, ainsi que les clubs allemands du Borussia Mönchengladbach (2019-2021) et du Borussia Dortmund (2021-2022). Le nouvel entraîneur du RB Leipzig, actuellement 11e du championnat allemand, a un programme chargé avec des matches à venir contre ses anciens clubs de M'Gladbach et Dortmund et un déplacement périlleux mercredi prochain contre le Real Madrid.