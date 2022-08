Officiel : Lucas Paqueta débarque à West Ham contre 60 millions d'euros !

Lucas Paqueta et l'OL, c'est terminé. Absent face à Reims dimanche (1-1), Paqueta aura laissé une marque assez diffuse lors de sa période à Lyon. Recruté par Juninho en provenance de l'AC Milan il y a 2 saisons pour 20 millions d'euros, il aura disputé 80 matchs, parvenant à inscrire 21 buts et délivrer 13 passes décisives. "L’Olympique Lyonnais confirme le transfert de son milieu de terrain international brésilien, Lucas Paquetá, au club anglais de West Ham pour un montant total de 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur et auquel pourra s’ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel de l'OL.

"Lyon restera à jamais dans mon cœur"



Peter Bosz l'avait déjà affirmé mais le communiqué confirme également que le Brésilien ne sera pas remplacé numériquement dans l'effectif. En effet, les présences combinées de Jeff Reine-Adélaïde Romain Faivre et Rayan Cherki, tous en capacité d'évoluer au poste de Paqueta, sont mises en avant. Sur son compte Instagram, Paqueta a tenu à remercier l'OL dans son ensemble après cette aventure commune : "Merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble, pour toutes ces émotions ressenties à vos côtés. Merci de m’avoir accueilli, ainsi que ma famille et de nous avoir fait sentir comme à la maison ! Merci pour tous les moments passés ensemble ! Merci de m’avoir redonné la brillance de jouer au football. Merci aux supporters pour toute l’affection et l’amour : ce fut et ce sera toujours réciproque. Merci à tous les membres du staff et à tous mes coéquipiers ! J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, pour vous, pour le club. Les efforts et la passion pour ce maillot n’ont pas manqué ! Lyon restera à jamais dans mon cœur ! 'Va et reste là où les personnes te valorisent'. Je t’aime Lyon, adieu", a-t-il écrit.





Désormais, il va découvrir la Premier League sous la direction de David Moyes. Les Hammers pointent au 16ème rang du championnat d'Angleterre et recevront le Tottenham d'Antonio Conte, ce mercredi. Pour la première de Paqueta ?