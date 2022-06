Officiel : l'OM s'offre Isaak Touré !

Si Jorge Sampaoli n'a pas caché son inquiétude au sujet du mercato estival avant une campagne aussi palpitante que dangereuse, le technicien argentin a un début de réponse à ses préoccupations, cette semaine. Car l'Olympique de Marseille a bien passé la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Et pour se renforcer, le club phocéen commence par son secteur défensif.

Isaak Touré débarque à l'OM



Ce mercredi, l'Olympique de Marseille a ainsi annoncé l'arrivée du défenseur français Samuel Gigot, qui restait sur une expérience de quatre ans en Russie, au Spartak Moscou. Le natif d'Avignon ne sera pas la seule recrue dans ce secteur, puisqu'un autre joueur est attendu dans les prochaines heures. Il s'agit d'Isaak Touré, jeune défenseur révélé en Ligue 2, au Havre.



Du haut de ses 19 ans, Touré est considéré comme l'un des prospects les plus prometteurs du club normand, réputé pour son savoir-faire en matière de formation et fournisseur de talents pour l'OM depuis des décennies (Mandanda, Mendy, Gueye...). Talentueux et imposant - il culmine à 2,04m - Touré devrait intégrer la rotation de Jorge Sampaoli, dont le système (défense à trois ou à quatre) n'est pas encore figé.

