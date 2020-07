Officiel : L'OM dévoile enfin son « Head of business » !

C'est officiel : Hugues Ouvrard occupera les fonctions de "Head of business" à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué. "L'arrivée d'Hugues en tant que directeur général délégué coïncide avec le démarrage de la deuxième phase de développement du club. Après avoir bâti des nouvelles fondations autour d’ambitions sportives élevées, d’infrastructures de premier plan et d’une formation redéployée, l'Olympique de Marseille doit désormais continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne."

Spécialiste des jeux vidéos... déjà passé par l'OM

Hugues Ouvrard peut se targuer d'avoir une expérience significative dans divers secteurs, comme l'audiovisuel, la téléphonie ou encore le jeu vidéo. Il avait notamment travaillé sur le célèbre jeu FIFA en mettant en place des partenariats avec des clubs et des joueurs avant de prendre les commandes de Xbox, la console de Microsoft. Il est aussi passé brièvement à l'OM il y a vingt ans.

"J'occupe des fonctions de dirigeant depuis une dizaine d’années chez EA et Microsoft Xbox, après avoir débuté chez Canal+, qui m’avait détaché huit mois à l’OM pour lancer OMTV", a expliqué le nouveau dirigeant de l'OM. "J’aime l’innovation, le management et le football, l’OM cochait donc toutes les cases pour me décider à rejoindre Jacques-Henri et ses équipes, poursuit-il. Le travail effectué depuis quatre ans pour ramener l’OM à son rang de top-club européen est impressionnant et je suis très heureux de rejoindre cette équipe et le mouvement en cours à l’OM. J’essaierai d’apporter mon expertise auprès des collaborateurs tout comme mon écoute des supporters, ainsi que j’ai pu le faire avec les fans de gaming lors de mes années Xbox."