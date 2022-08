Officiel : Leandro Paredes quitte Paris et rejoint la Juventus

Angel Di Maria ne sera donc pas le seul joueur passé par le Paris Saint-Germain à recroiser les champions de France lors des matchs de gala contre la Juventus, en phase de poules de Ligue des Champions. Comme l'attaquant, Leandro Paredes sera également dans le camp d'en face. Le PSG a officialisé ce mercredi le départ du milieu de terrain sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Paredes, élément important du groupe ces dernières saisons



Avec cette opération, le Paris Saint-Germain se sépare d'un élément important de son groupe, tant par son influence sur le terrain qu'en dehors, où ses excellentes relations avec d'autres joueurs sud-américains (Neymar, Messi etc) lui conféraient une place particulière dans l'effectif.



"Leandro Paredes s’engage avec la Juventus pour la saison 2022-2023, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, peut-on lire dans un communiqué officiel publié sur le site du club. Le milieu de terrain argentin a fait ses débuts professionnels sous les couleurs de Boca Juniors en 2010, avant de connaître plusieurs expériences en Italie, au Chievo Vérone, à l’AS Roma, puis à Empoli. Recruté par le Zénith Saint-Pétersbourg en 2017, il devient un rouage essentiel de son équipe, inscrivant notamment 10 buts en 61 matchs.



"En janvier 2019, Leandro Paredes rejoint le Paris Saint-Germain. En quatre saisons, le joueur participe à 117 rencontres – dont une finale de Ligue des Champions en 2020 - et enrichit son palmarès de trois titres de Champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions. Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Leandro Paredes sous ses nouvelles couleurs", conclut le club de la capitale.