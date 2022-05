Officiel : le Borussia Dortmund annonce l'arrivée de Karim Adeyemi !

Adeyemi, qui compte à 20 ans trois sélections en équipe d'Allemagne, s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club vice-champion d'Allemagne cette saison. Cet attaquant vif et technique passe pour une futur super-star du football germanique, sur qui le sélectionneur Hansi Flick fonde de grands espoirs. Vainqueur du doublé coupe/championnat d'Autriche avec Salzbourg ces trois dernières années, il est en tête du classement des buteurs de la Bundesliga autrichienne avec 19 buts en 27 rencontres cette saison.

Adeyemi est le troisième international recruté par Dortmund pour la saison prochaine, avec les défenseurs centraux Niklas Süle (Bayern) et Nico Schlotterbeck (Fribourg). C'est un joueur "qui a une grande affinité avec le BVB", s'est félicité le directeur sportif du Borussia Michael Zorc, "dont le coeur battait déjà pour les jaune et noir lorsqu'il était adolescent, et qui a refusé plusieurs autres offres de grands championnats européens pour pouvoir jouer pour le Borussia Dortmund". Karim Adeyemi a été champion d'Europe espoirs avec l'Allemagne en 2021.

Depuis sa montée en puissance, la presse allemande se régale régulièrement de raconter que ce natif de Munich avait été recruté enfant par le Bayern, puis exclu du club à l'âge de 9 ans, apparemment pour raison disciplinaire.