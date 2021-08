L’histoire entre Casemiro et le Real Madrid continue. Ce vendredi, l’expérimenté milieu brésilien a paraphé un nouveau deal de quatre ans avec les Merengue. Une belle récompense pour celui qui fait partie des cadres de cette formation. Sa prolongation survient quelques jours après celle d’un autre taulier de l’équipe, en l’occurrence Karim Benzema.

Au Real, Casemiro fait partie des meubles

Âgé de 29 ans, Casemiro était arrivé dans la capitale espagnole en 2012 en provenance de Sao Paulo. Depuis, et en prenant en compte son prêt à Porto (2014/2015), il a participé à 288 matches et inscrit 30 buts. Il fait partie des rares éléments que Carlo Ancelotti a connus durant son premier passage au club et qu’il a retrouvés cet été pour une nouvelle aventure.