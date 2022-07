Le mercato estival du FC Barcelone passe une vitesse supplémentaire. Après avoir enregistré les arrivées de Franck Kessié (ex AC Milan) et Andreas Christensen (ex Chelsea), le club blaugrana a indiqué ce mercredi avoir trouvé un accord de principe pour le transfert de Raphinha. L'ailier de vingt-cinq ans s'apprête donc à quitter Leeds où il évoluait depuis son arrivée en 2020. Sa signature au Barça dépend désormais du résultat de sa visite médicale.

Ancien du Stade Rennais, Raphinha est présenté comme un "ailier qui excelle dans les un-contre-un", dans le communiqué diffusé par le FC Barcelone. L'entité blaugrana rappelle que le Brésilien a planté six buts en trente apparitions lors de sa première saison à Leeds, ajoutant à cela neuf passes décisives. La saison dernière, le joueur a inscrit onze buts et donné trois passes décisives à ses partenaires.

Agreement in principle with @LUFC for the transfer of Raphinha — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 13, 2022

Deco a pesé

Le Barça est donc plus que jamais en passe de se renforcer offensivement avec l'arrivée d'un Raphinha qui était également courtisé par Arsenal et Chelsea. Son agent, Deco, ancien joueur de la maison catalane, a sûrement pesé dans le choix final de son client. Le montant du transfert est évalué à quelques cinquante-huit millions d'euros, sans compter les différents bonus.