Odsonne Edouard prêt à changer de dimension ?

Les "Titis" parisiens ont décidément la cote. Alors que chaque demi-finaliste de la dernière Ligue des champions comptait dans ses rangs au moins un joueur formé au Paris Saint-Germain, un autre d’entre eux a vu son prix grimper depuis son départ de la capitale. Transféré en 2018 au Celtic pour 10 millions d’euros, Odsonne Edouard en vaudrait aujourd’hui près du triple. Il faut dire que sa dernière saison en Ecosse a marqué les esprits, puisqu’il a inscrit 22 buts en 27 matchs de championnat. Plus 6 buts sur la scène européenne, pour celui qui est aussi, avec les Espoirs, le meilleur buteur des qualifications de l’Euro 2021 (7 buts en 4 matchs). De nombreux clubs de Premier League surveilleraient sa situation. Arsenal a été évoqué par la presse britannique, tout comme Leicester, Everton, Aston Villa, Newcastle ou encore Crystal Palace.

"Le meilleur attaquant du Celtic depuis Henrik Larsson"

A deux années de la fin de son contrat, Edouard (22 ans) est à un tournant de sa jeune carrière. Il peut effectuer une quatrième saison au Celtic, et tenter de remporter un quatrième titre de champion d’Ecosse consécutif, ou se mettre en danger en descendant plus au sud du Royaume, afin de faire ses preuves dans un championnat plus huppé. De quoi tenter l’international Espoirs, alors qu’il ne disputera pas la Ligue des champions, ses coéquipiers ayant piteusement été sortis, sans lui, par les Hongrois de Ferencvaros à l’occasion du deuxième tour de qualification (1-2) ? Celui que l’ancien entraîneur du club Martin O’Neill décrit comme "le meilleur attaquant du Celtic depuis Henrik Larsson" n’exclut pas de poursuivre l’aventure à Glasgow, à en croire son agent.

"Pas crucial" de jouer la Ligue des champions

"Odsonne est très heureux au Celtic, et il apprécie la vie en Ecosse, assure Lasana Koita au Daily Record. Il était très déçu de l’élimination, d’autant plus qu’il était blessé et qu’il n’a pas pu jouer. Mais ce n’est pas crucial pour Odsonne de disputer la Ligue des champions, même si c’est important." Cette sortie a rassuré les fans de Bhoys, attachés à leur "talisman" dont ils ont donc déjà dû se passer en raison d’une gêne à la cuisse. S’il a pu s’entraîner normalement jeudi, il pourrait céder sa place à Amine Gouiri vendredi en Géorgie, où les Bleuets n’auront pas le droit à l’erreur en vue de l’Euro. Une compétition qu’Edouard et ses coéquipiers espèrent bien disputer, avant le grand retour de l’équipe de France Espoirs aux Jeux olympiques.