Odion Ighalo n'a « pas encore reçu d'offre sur la table »

Débarqué à Manchester United dans les derniers instants du mercato de janvier, Odion Ighalo a effectué des débuts intéressants avec les pensionnaires d'Old Trafford avant l'arrêt des compétitions. Prêté jusqu'au 31 mai chez les Red Devils, le buteur nigérian se verrait bien prolonger son bail. Mais la proposition mancunienne tarde à venir, comme il l'a expliqué à Elegbete TV. "Il n’y a pas encore d’offre sur la table. Parce que la saison est encore en cours et que je n’ai pas encore terminé mon contrat de prêt. Je ne prends pas des décisions seul dans ma vie. J’ai un principe et une ligne directrice pour tout ce que je fais. Je prie toujours Dieu de me diriger", a-t-il indiqué.

Ighalo aimerait rester, mais...

"M’avez-vous vu dire un mot ? Je n’ai rien à dire. Quand la saison sera terminée et que j’aurai reçu deux offres des deux équipes, je m’assiérai pour y réfléchir, je prierai et tout ce que Dieu me dira de faire, je le ferai", a ajouté l'attaquant de 30 ans, auteur de 4 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues chez les Mancuniens.