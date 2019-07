Ocampos prépare ses valises

Lundi, c'était la reprise à Marseille, avec à la disposition du nouvel entraîneur André Villas-Boas un effectif assez réduit. Si Saïf-Eddine Khaoui, Grégory Sertic et Christopher Rocchia sont revenus de prêt, Mario Balotelli, Tomas Hubocan et Rolando, désormais libres, n'étaient eux pas présents, tout comme Aymen Abdennour, rentré au FC Valence, alors que certains internationaux bénéficient de quelques jours de repos supplémentaires. Autant dire que les contours du groupe phocéen ne permettent pas, en l'état, de se montrer très optimistes quant à un retour des Ciel et Blanc au premier plan à l'horizon 2019-2020.

La direction sportive du club, confrontée à des restrictions économiques évidentes après avoir trop dépensé depuis le rachat par Frank McCourt, en salaires comme en indemnités de transferts, et le plus souvent pour des joueurs qui ont déçu (Kevin Strootman, Nemanja Radonjic, Dimitri Payet, Valère Germain), devra cette fois prouver qu'elle sait recruter malin. Le chantier qui se présente à Andoni Zubizarreta est donc immense, et l'Espagnol a évidemment activé quelques pistes, mais avec une visibilité très limitée puisque d''éventuelles ventes lucratives pourraient lui offrir une meilleure marge de manoeuvre.

Le budget avant tout

Mais pour l'heure, rien ne bouge ou presque à l'OM, notamment concernant les dossiers les plus attractifs d'un point de vue financier, à savoir Morgan Sanson et Florian Thauvin, les deux Olympiens susceptibles de rapporter le plus de liquidités. Le premier à partir sera finalement Lucas Ocamps, à en croire L'Equipe. Un accord a d'ores et déjà été trouvé avec le FC Séville pour un transfert estimé à 15 M€, et l'Argentin s'apprête donc à découvrir la Liga après avoir connu la Serie A au travers de ses piges au Genoa et à l'AC Milan. De l'argent frais va être injecté à l'OM, c'est évidemment une excellente nouvelle, d'autant plus que l'ancien Monégasque arrivait en fin de contrat au 30 juin 2020.

Mais les Ciel et Blanc perdent au passage un joueur particulièrement apprécié des supporters, et reconnu dans le vestiaire. Son engagement total sur le pré a fait l'unanimité ces deux dernières saisons, mais cette volonté à toute épreuve a aussi souvent été mise en perspective avec un jeu particulièrement sujet au déchet technique, malgré des statistiques très honorables en Ligue 1 (4 buts et 8 passes décisives en 2018-2019, 9 buts et 3 passes décisives la saison précédente). L'OM perd donc sans doute son plus valeureux guerrier avec Luiz Gustavo, mais récupère 15 M€. Le ton est donné quant à la priorité des pensionnaires du Vélodrome à l'aube de la prochaine saison.