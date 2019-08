Ocampos explique son départ de l'OM

A l'OM, la politique du club est parfois difficile à suivre. Près de trois ans après le rachat du club par Frank McCourt, Marseille n'a toujours pas atteint son principal objectif, à savoir retrouver la Ligue des champions. Pire, la formation phocéenne ne disputera même pas de coupe d'Europe cette saison. La conséquence d'erreurs répétées, notamment au niveau du recrutement. Dernière curiosité olympienne, le départ de Lucas Ocampos vers le Séville FC en début de mercato contre 15 millions d'euros.

L'ailier argentin sortait de deux bonnes saisons à Marseille avec 13 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 sur les deux derniers exercices. Surtout, le joueur de 25 ans était le maillon fort d'un côté gauche démuni. Ocampos était capable de défendre et d'attaquer avec beaucoup d'intensité, compensant les manquements de ses partenaires, de quoi convaincre le Vélodrome quand le reste de l'équipe n'avait le droit qu'à des sifflets. Mais la direction a décidé de se séparer d'une des rares satisfactions de la saison passée.

"J'avais envie d'aller au bout de mon contrat mais c'était compliqué car ce n'était pas une bonne chose pour les finances du club si je partais libre, a expliqué Ocampos dans un entretien accordé à L'Equipe. Je suis satisfait que le club ait pu récupérer de l'argent grâce à mon transfert. Il me restait un an de contrat à l’OM. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord avec les dirigeants et j'ai eu cette opportunité d'aller à Séville..."

C'est avec des regrets que l'Argentin a quitté l'OM et réciproquement. "Je recommande à tous les joueurs qui en ont la possibilité d'aller jouer à Marseille, car on y vit des choses incroyables", a d'ailleurs admis Ocampos. Malgré certaines maladresses, sa "grinta" laissera un bon souvenir aux supporters qui savent combien il était précieux. Les dirigeants ne l'ont pourtant pas remplacé et n'ont pas l'intention de le faire à en croire la communication du club. Une nouvelle raison de s'inquiéter du côté du Vélodrome.