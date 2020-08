John Obi Mikel revient en Angleterre. Sans club depuis son départ de Trabzonspor l'hiver dernier, le milieu de terrain nigérian s’est engagé officiellement ce lundi avec Stoke City, pensionnaire de Championship. Les Potters seront le troisième club du Super Eagle outre-Manche, resté dix ans à Chelsea et passé brièvement par Middlesbrough. Âgé de 33 ans, l'ancien vainqueur de la CAN et de la Ligue des Champions a signé un contrat d'une durée non divulguée à ce jour.