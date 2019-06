Nzonzi, direction Lyon ?

Le mercato de l'Olympique Lyonnais n'a pas encore véritablement commencé, au moins pour ce qui concerne les arrivées. Si Ferland Mendy, Jordan Ferri ou Christopher Martins Pereira ont d'ores et déjà plié bagage, en attendant sans doute Nabil Fekir et Tanguy Ndombelé, dans le secteur des arrivées, seul Ciprian Tatarusanu s'est engagé. Le jeune Brésilien Jean Lucas semble attendu entre Rhône et Saône, et le nom d'Olivier Ntcham, sous contrat avec le Celtic Glasgow, avait aussi filtré. Car dans l'entrejeu, le directeur sportif et l'entraîneur des Gones ont ciblé des besoins, qui seront grandissant si Ndombele est transféré.

Resteraient alors les seuls Lucas Tousart, Houssem Aouar, Olivier Kemen et Pape Cheikh Diop à la disposition de Sylvinho, ce qui est un peu léger pour jouer sur tous les tableaux. Alors une autre piste d'expérience aurait été activée, croit savoir Il Messaggero. L'Olympique Lyonnais serait venu aux renseignements auprès de l'AS Rome pour connaître les conditions d'une éventuelle disponibilité de Steven Nzonzi. A 30 ans, le champion du monde 2018 avec les Bleus a plutôt réussi sa première saison en Serie A, même si les résultats collectifs n'ont pas été à la hauteur des attentes initiales.

Les Giallorossi seraient donc tentés d'amorcer un grand ménage dans l'effectif, sous la tutelle du nouveau coach, le Portugais Paulo Fonseca. Le Français pourrait donc faire partie de la vague de départs attendue, au même titre que Robin Olsen, Javier Pastore, Edin Dzeko, Kostas Manolas ou Luca Pellegrini. L'OL aurait pris contact avec le club de la capitale, mais la Louve ne bradera pas son joueur, bien au contraire, puisque l'ancien récupérateur d'Amiens, des Blackburn Rovers, de Stoke City ou du FC Séville avait été débauché contre 30 millions d'euros l'été dernier. Pour espérer rapatrier "la Longueur", le président Jean-Michel Aulas devra au moins tabler sur un investissement à hauteur de 25 millions d'euros. C'est le prix de l'expérience, d'un titre de champion du monde et d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2022.