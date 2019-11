Nuno Santo (Wolverhampton) réagit à la rumeur Arsenal

Selon la presse anglaise, Unai Emery vivrait actuellement ses dernières heures à la tête d’Arsenal. Le coach espagnol devrait faire les frais de la crise sportive que traverse les Gunners. Et pour le remplacer, un nom semble se détacher, celui de Nuno Espirito Santo, le manager de Wolverhampton. Le technicien portugais n’ignore pas ces rumeurs, et mercredi en conférence de presse, il a même interrogé sur la possibilité de prendre en main l’équipe londonienne. Habilement, il a réussi à botter en touche : « Les rumeurs ne me distraient pas, a-t-il assuré. Vous me connaissez, je ne parle pas de ce qui se dit dans les médias. Je n’évoque les éventualités et des choses qui ne sont pas concrètes. Et je pense que vous me connaissez assez bien pour savoir que je ne vais pas répondre à ça. Et je ne parle jamais d’un poste qui est occupé par un autre coach. Ça serait irrespectueux ». Nuno Santo (45 ans) est en place chez les Loups depuis 2017. Auparavant, il avait entrainé notamment Valence et le FC Porto.