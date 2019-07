Ntcham se propose à l'OM

Olivier Ntcham est un jeune talent français issu de la région parisienne, mais qui a quitté son pays natal dès son plus jeune âge. Passé notamment par le centre de formation du Havre AC, le milieu de terrain était parti à l'âge de 16 ans pour tenter le pari proposé par Manchester City, une expérience ponctuée par deux saisons en prêt sous les couleurs du Genoa de l'autre côté des Alpes. Puis un départ vers le Celtic en 2017 a permis de lancer véritablement la carrière de celui qui est également passé par le Paris FC durant son adolescence. Mais le championnat écossais, le natif de Longjumeau ne veut désormais plus en entendre parler.

"J'avais fait une très bonne première saison, et là, je n'ai pas progressé comme je le voulais. On peut enchaîner tous les matches que l'on veut mais, avec tout le respect que j'ai pour mes adversaires, si le niveau en face n'est pas élevé, tu ne progresses pas", estime, dans les colonnes de L'Equipe celui qui vient de participer à la campagne des Bleuets à l'Euro U21, ponctuée par une demi-finale. Autrement dit, le championnat écossais où le Celtic règne en maître ne peut plus rien lui apporter, et à bientôt 24 ans, l'heure est venue de changer de galaxie. Un temps annoncé sur les tablettes du FC Porto, qu'il avait failli rejoindre au cours de l'été précédent, puis de l'Olympique Lyonnais, Olivier Ntcham a vu ces portes se refermer. Mais l'Olympique de Marseille serait en revanche toujours intéressé par son profil.

L'indemnité de transfert que la formation écossaise devrait réclamer avoisinerait les 15 millions d'euros, soit un montant encore accessible pour les fragiles finances olympiennes, à condition de vendre un Kevin Strootman par exemple. "C'est un très grand club avec de très grands supporters. Si j'allais à Marseille, je m'épanouirais", commente le premier concerné. Le message à l'attention des Ciel et Blanc est passé, on ne peut plus limpide, mais il ne faudra pas non plus trop tarder à passer à l'action, surtout que l'OM ne dispute pas de coupe d'Europe cette saison. Car la concurrence existe, évidemment, Olivier Ntcham étant un profil connu des scouts depuis quelques années. "L'Allemagne, la France, l'Espagne", l'intéressé est ouvert à toutes propositions du moment que cela va dans le sens de sa progression.