Il s'en est fallu de quelques minutes mais l'Olympique de Marseille a finalement enregistré l'arrivée d'Olivier Ntcham dans les ultimes instants de la fenêtre de mercato hivernal. Le milieu de terrain du Celtic Glasgow est prêté jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat de 6 M€ est assortie au contrat.

Marseille tient donc le successeur de Morgan Sanson, parti de son côté vers Aston Villa. Âgé de vingt-quatre ans, Olivier Ntcham a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives lors de la saison dernière, toutes compétitions confondues.



Pablo Longoria et l'OM ont été particulièrement actifs durant ce mercato, avec plusieurs départs (Strootman, Sanson, Ake, Mitroglou, Radonjic, Chabrolle) et quatre arrivées (Lirola, Milik, Tongya et Ntcham).