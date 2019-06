Ntcham plaît aussi à l'OL

Pour l'heure, l'Olympique Lyonnais a déjà entériné trois mutations : le départ de Ferland Mendy pour le Real Madrid, celui de Christopher Martins Pereira pour les Young Boys Berne, et l'arrivée de Ciprian Tatarusanu en provenance directe du FC Nantes. Par ailleurs, le jeune et prometteur Héritier Deyonge s'est lui aussi engagé, mais en qualité de simple aspirant. La cellule sportive a donc déjà concrétisé plusieurs dossiers, mais les plus épineux restent à traiter, notamment les départs attendus de Tanguy Ndombélé et Nabil Fekir. Et remplacer ces deux cadres ne sera pas chose aisée, surtout concernant le capitaine.

Pour ce qui est de l'entrejeu, avec Houssem Aouar, Lucas Tousart et Cheikh Diop, car Jordan Ferri et Olivier Kemen ne semblent pas représenter des solutions viables sur le long terme, il faudra aussi s'enrichir de nouveaux talents. Et parmi les joueurs ciblés figurerait un certain Olivier Ntcham, rapporte le Scottish Sun. Le milieu de terrain, actuellement retenu chez les Bleuets pour participer à l'Euro Espoirs, était pourtant annoncé depuis quelques jours sur les tablettes du FC Porto et... de l'Olympique de Marseille. Un club qui a également grand besoin de renforts, et ce dans toutes les lignes de son effectif. Et pour les Phocéens, si la concurrence lyonnaise s'avère bien réelle sur ce dossier, c'est une très mauvaise nouvelle.

Car les Gones ont bien plus d'atouts à faire valoir au Celtic Glasgow et au premier concerné, outre une marge de manoeuvre financière bien plus grande. La formation désormais dirigée par Sylvinho va notamment participer à la Ligue des champions en 2019-2020, là où les Ciel et Blanc ne sont pas parvenus à accrocher la moindre qualification européenne. D'autre part, le Celtic et l'OL ont déjà échangé il y a quelques mois, et réussi à finaliser le transfert d'un certain Moussa Dembélé, que l'OM avait également espéré, un temps, pouvoir enrôler. Enfin, du côté de l'Italie et de Saint-Marin, pays organisateurs de l'Euro Espoirs, les Tousart, Aouar et Dembélé ne manqueront certainement pas de faire une excellente publicité de leur club auprès d'Olivier Ntcham, là où aucun Olympien ne peut offrir un son de cloche différent. La lutte est-elle perdue d'avance pour les pensionnaires du Vélodrome ?

