N’Golo Kanté vient de boucler sa quatrième saison à Chelsea. Et il n’est pas impossible qu’il y ait une cinquième. En Angleterre, et avec l’intérêt que lui a manifesté l’Inter Milan d’Antonio Conte, beaucoup ont parié sur le fait qu’il allait quitter les Blues cet été. Mais, cette issue est loin d’être certaine. A en croire le site anglais Goal, le champion du monde voudrait continuer avec l’équipe londonienne. Il n’y est certes plus un titulaire indiscutable, mais il est déterminé à se battre pour sa place et regagner la confiance de son manager Frank Lampard.

Chelsea est désespéré de dégraisser

Le souhait de Kanté pourrait cependant ne pas être le même que celui de son club. Ayant beaucoup recruté depuis l’entame du mercato et ayant l’intention de le faire encore, le board de Chelsea souhaite aussi dégraisser. L’ancien caennais faisait partie des éléments susceptibles de bouger, car il représente une belle valeur marchande. Sa cession devait permettre de récupérer au moins 50 millions d’euros. A présent, et à moins qu’ils ne réussissent à persuader l’international à tenter sa chance ailleurs, ils vont devoir trouver d’autres moyens pour renflouer leurs caisses.