Nordi Mukiele : "J'arrive ici pour jouer"

Nordi Mukiele, la dernière recrue du PSG, n’est peut-être pas un nom ronflant, mais l’intéressé débarque au sein de l’équipe francilienne sans aucun complexe d’infériorité. Le jeune international français veut s’imposer chez les champions de France et il n’a pas peur de le clamer haut et fort.

Mukiele ne craint pas la concurrence

Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien montpelliérain a indiqué qu’il ne débarque pas dans la capitale dans la peau d’un remplaçant. Et il assure que la concurrence ne l'effraie pas du tout. « À Leipzig, j'étais en concurrence avec des internationaux. Je viens pour jouer là où le coach a besoin, pour aider l'équipe. Et donner la meilleure version de moi-même », a-t-il indiqué.

En défense à Paris il n’y a que des grands noms. Mukiele est déterminé à apprendre aux côtés de tout ce beau monde, mais il ne sera pas en admiration devant ces champions. « Non, il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire que dans chaque grand club européen, il faut avoir des joueurs de haut niveau pour remporter les plus grands trophées. C'est normal. J'arrive ici pour jouer, pour apprendre, pour continuer à grandir. Après, oui, si on m'avait dit, à Laval, que je jouerais un jour avec Ramos, je ne l'aurais pas nécessairement cru (sourires) », a ajouté le transfuge parisien.

Enfin, Mukiele s’est aussi exprimé sur le poste auquel il espère pouvoir jouer : « Là où le coach me mettra. Piston, axial, je suis à l'aise aux deux. M'imposer ici ou là, ce n'est pas la question. La question est de savoir si je vais être performant et savoir si je vais aider l'équipe ».