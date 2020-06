Non conservé à Monaco, Adrien Silva tacle les dirigeants

Adrien Silva appréciait évoluer en Ligue 1, mais le destin, et les dirigeants de l'AS Monaco, en ont décidé autrement. Et le joueur portugais a très peu apprécié ce revirement de situation comme il l'a confié dans les colonnes de France Football ce dimanche. "Monaco avait émis le souhait de me garder en tant que cadre au sein de son prochain effectif. C'est en tout cas ce que les dirigeants m'avaient indiqué. Mais pendant la crise, le club m'a fait part de son changement de décision. C'est quelque chose qui m'a... surpris. Ça m'a étonné car je me suis très bien adapté à l'ASM et que je pensais avoir rendu des services à un moment où le club était en proie à de grosses difficultés. Quand je suis arrivé, le club était avant dernier", regrette Silva, aligné à 25 reprises cette saison, qui a tancé la direction asémiste pour sa gestion.

Silva critique la direction de l'ASM

"Peut-être que le projet a changé? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour quel projet ils ont opté... Beaucoup de cadres sont partis. Je ne sais pas vraiment quelle direction est en train de prendre le club et quels seront ses nouveaux objectifs (...) C'est parfois trop trouble. Je crois que c'est très important pour un club d'exposer clairement la voie qu'il souhaite emprunter. J'ai ressenti ça un moment mais j'ai l'impression que les choses ont changé. Et c'est dommage car Monaco était en train de redevenir fort", a ajouté le joueur de 31 ans.