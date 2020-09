Alors que le transfert d'Edouard Mendy à Chelsea a été officialisé ce mercredi, le Stade Rennais continue de chercher le successeur du Sénégalais. Si une piste conduit à son compatriote et suppléant chez les Lions de la Teranga Alfred Gomis (Dijon), le nom d'un autre portier africain a été coché par la cellule de recrutement du club breton. Selon les informations de Football365 Afrique, il s'agit de Saturnin Allagbé, auteur d'un début de saison remarquable dans les buts de Niort. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Chamois, l'international béninois de 26 ans est mûr pour évoluer à l'échelon supérieur après six saisons en Ligue 2. Et pourrait aussi représenter une solution intéressante pour... Dijon, si Alfred Gomis venait à rejoindre Rennes et laissait ainsi le DFCO (qui a déjà vendu son numéro 2 Alex Runarsson à Arsenal) sans gardien.