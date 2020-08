Nîmes : Un attaquant algérien tout proche

La prochaine recrue du Nîmes Olympique devrait se nommer Karim Aribi. Selon France Football, les Crocos seraient tous proches de boucler le transfert de l'attaquant algérien, auteur de 14 buts lors de ses 23 derniers matchs sous les couleurs de l'Etoile sportive du Sahel en Tunisie. Passé précédemment par le CR Belouizdad et le DRB Tadjenanet, où il inscrivit 10 buts en 14 matchs, le joueur de 26 ans est à moins d'un an de la fin de son contrat avec l'ESS. La transaction pourrait se conclure autour d'un million d'euros, d'après la même source. A suivre.