Les cages nîmoises auront bientôt un nouveau patron. Dix-huitième du dernier exercice en Ligue 1, le Nîmes Olympique cherche le remplaçant du gardien Paul Bernardoni, parti à Angers. Et selon L'Équipe, le successeur a été trouvé. Baptiste Reynet (29 ans), gardien de Toulouse, aurait donné son accord pour deux saisons. Le portier étant sous contrat jusqu'en 2022 avec le TFC, la transaction avoisine les 500 000 euros.

Deux saisons difficiles à Toulouse

Révélé en Ligue 1 sous le maillot de Dijon, Reynet est parti à Toulouse en 2018 pour 4 millions d'euros. Ces deux dernières saisons se sont avérées compliquées. Collectivement, Toulouse a joué le maintien deux fois pour descendre l'année dernière (20eme avec 13 points et 58 buts encaissés). Individuellement, Reynet a joué la majeure partie des rencontres mais s'est blessé quelques fois et commis quelques erreurs. Nîmes permettrait au portier de se relancer.