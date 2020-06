Nîmes : Reynet a signé

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet.

. Le club gardois a officialisé ce mercredi matin l'arrivée de l'ancien Toulousain, pressentie depuis plusieurs jours. "Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet. Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel puisqu'il totalise à ce jour près de 300 matches dans le haut niveau à Dijon, Lorient et Toulouse", a indiqué le club sur son compte Twitter.Reynet rejoint Nîmes après une saison très compliquée au TFC, où il avait été déclassé dans la hiérarchie des gardiens en cours d'exercice., jouant un rôle important pour le club bourguignon dans la lutte pour le maintien. Nîmes met donc la main sur un gardien aux ressources psychologiques indéniables. Explosif sur sa ligne, il sera un atout précieux dans les joutes de bas de tableau.L'arrivée de Baptiste Reynet met un terme aux recherches du Nîmes Olympique à ce poste après le départ de Paul Bernardoni, nouveau gardien d'Angers après deux saisons en prêt chez les Crocos.. Mardi, Nîmes a en effet annoncé le départ de son entraîneur Bernard Blaquart après cinq saisons au club, d'un commun accord. Le Charentais est remplacé par Jérome Arpinon, qui occupait jusque-là le rôle d’entraîneur-adjoint. Le chantier de la construction de l'effectif reste encore vaste.