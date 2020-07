Niko Kovac nouvel entraîneur de l'AS Monaco

C'est officiel, Niko Kovac succède à Robert Moreno dont le règne en Principauté n'aura duré que 7 mois. L'ancien coach du Bayern Munich a signé pour trois années plus une en option. Le lauréat de la Coupe d’Allemagne 2018 à l’Eintracht Francfort dirigera sa première séance à La Turbie dès ce lundi avant d’être présenté aux médias comme le précise l'ASM.

"L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Niko Kovac au poste d’entraîneur. Le technicien croate a paraphé un contrat de trois ans, avec une option de prolongation. Niko Kovac dirigera son premier entraînement ce lundi au CE de La Turbie", peut-on lire sur le communiqué officiel du club monégasque, diffusé ce dimanche soir. Nouveau directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell a salué cette arrivée. « Niko a une grande expérience du plus haut niveau en tant qu’ancien joueur et entraîneur, a-t-il commencé par souligner. Il a démontré ses capacités à gagner avec le Bayern Munich, l’un des plus grands clubs au monde, mais aussi avec Francfort, qui était alors dans un processus de reconstruction (…) Sur son CV figure également le très bon travail réalisé avec la sélection croate, avec une qualification à la Coupe du Monde (…) Son énergie, sa façon de travailler et sa vision du jeu en font l’entraîneur dont le Club a besoin pour affirmer ses ambitions et construire de solides fondations pour lui permettre d’atteindre un succès durable », a ainsi louangé le dirigeant.

Le début d'une nouvelle ère à Monaco comme l'a indiqué Oleg Petrov : "Cette saison, s’ouvre un nouveau chapitre pour l’AS Monaco, avec une orientation sportive affirmée et alignée sur les objectifs du club. Cette direction sera incarnée, au poste d’entraîneur, par Niko", a ainsi glissé le vice-président asémiste.