Nicolo Zaniolo aurait tapé dans l'œil de l'Atlético Madrid

Cette première partie de saison, l'Atlético Madrid espère l'oublier au plus vite. D'ores et déjà éliminés de toutes les compétitions européennes, et écartés de la course au titre en Liga Santander, les Colchoneros espèrent bien entamer un nouveau cycle afin de faire leur retour sur les devants de la scène.

Zaniolo, la nouvelle attraction madrilène

Dans ce contexte, les dirigeants madrilènes s'activent en coulisses pour faire venir de nouveaux joueurs, que ce soit cet hiver ou même l'été prochain. Et à en croire les informations du média italien Il Messaggero, la nouvelle cible de l'Atlético Madrid n'est autre que Nicolo Zaniolo. L'Italien serait considéré comme l'option parfaite pour Joao Felix, plus que jamais sur le départ et annoncé vers Chelsea. En fin de contrat en juin 2024, la Louve pourrait bien laisser filer son jeune talent dès cet été pour un montant de 30 millions d'euros, d'autant plus que ce dernier fait trainer les négociations, et une prolongation de contrat ne serait pas d'actualité. L'affaire semble donc idéale pour l'Atlético, mais malgré tout, les Colchoneros devront se frotter à la concurrence de la Juventus, de l'AC Milan et du Borussia Dortmund dans ce dossier.