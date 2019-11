Nicolo Zaniolo (AS Rome) sur les tablettes du PSG

La saison 2019-20 est encore loin d’être terminée, mais le PSG commence déjà à songer à la prochaine et à étudier les différentes options de renfort pour son effectif. Après s’être intéressé à Reinier, le milieu offensif de Flamengo, les responsables franciliens cibleraient désormais Nicolo Zaniolo, le talentueux sociétaire de l’AS Rome et qui enchaîne les bonnes prestations aussi bien avec son club qu’avec la Squadra Azzurra. Il a à peine vingt ans, il est détenteur du titre de meilleur espoir du championnat italien et il a la particularité d’avoir été le plus jeune joueur italien à inscrire un doublé en Ligue des Champions.



C’est le quotidien romain Il Messaggero qui a fait part de cette nouvelle ce samedi, précisant que le PSG s’en remet principalement à son directeur sportif, Leonardo, pour pouvoir mener à bien ce dossier. Le Brésilien a encore beaucoup de réseaux en Italie et il est aussi très doué pour convaincre les stars de la Serie A à rallier les champions de France. Il l’avait fait par le passé avec Marco Verratti, Thiago Silva, Javier Pastore et Zlatan Ibrahimovic, pour ne citer qu'eux. Cela étant, cette piste ne sera pas facile à concrétiser et ce pour de nombreuses raisons.

Manchester United vise aussi Zaniolo

À quelques mois de l’Euro qu’il est déterminé à jouer avec la Squadra Azzurra, Zaniolo pourrait privilégier la prudence et rester au moins un an de plus au sein de la Louve. De plus, il dispose de conditions financières très avantageuses du côté de l’Olimpico depuis qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2024 en août dernier. Ce deal a aussi profité à la Roma, qui pourrait désormais espérer toucher un gros montant en cas de transfert. La valeur marchande de l’ancien sociétaire de l’Inter Milan s’élèverait à 60M€. Enfin, il faut aussi préciser qu’un autre grand club européen lorgne ce prodige, en l’occurrence Manchester United. Les dirigeants anglais ont même envoyé l’un de leurs émissaires en Italie la semaine dernière pour voir à l’œuvre Zaniolo contre l’Arménie (9-1). Un match où leur cible a brillé en signant ses deux premiers buts sur la scène internationale.