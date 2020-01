Nice continue de renouveler son effectif

Arrivé à l'OGC Nice en 2016, Rémi Walter quitte le club azuréen. Son transfert a été officialisé ce mercredi. Le milieu de terrain formé à l'AS Nancy-Lorraine (24 ans) a paraphé un contrat avec le Yeni Malatyaspor, une écurie turque ayant disputé les tours préliminaires de l'Europa League.. Walter avait fait l'objet d'un prêt à Troyes lors de la saison 2017-18.

"Rémi Walter quitte l’OGC Nice en direction du Yeni Malatyaspor, qu’il rejoint sous la forme d’un transfert, a indiqué l'OGCN dans un communiqué officiel. Formé à Nancy et passé par toutes les équipes de France de jeunes, Rémi Walter arrive à Nice au mercato hivernal de l’année 2016. Il y effectue ses premiers pas en L1 (12 apparitions), puis dispute 22 rencontres de l’exercice 2016-17, bouclé à la 3e place par les Aiglons. Prêté à Troyes en 2017-18, il revient au Gym, pour une saison et demie. En tout, le gaucher polyvalent participe à 74 rencontres (toutes compétitions confondues) avec les Rouge et Noir, pour 5 buts et 1 passe décisive. Apparu à une seule reprise cette saison, Rémi s’envole désormais vers le championnat turc. Il y rejoint les rangs du Yeni Malatyaspor, club qui a disputé les tours qualificatifs de l’Europa League l’été dernier (élimination contre le Partizan Belgrade) et qui figure en milieu de tableau de la Super Lig (9e). Le Gym lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière".