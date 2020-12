Nice : Vieira officiellement démis de ses fonctions

Patrick Vieira n’est officiellement plus l’entraineur de l’OGC Nice. Comme la rumeur le suggérait depuis jeudi soir, l’ancien international français a été débarqué de ses fonctions suite à la défaite enregistrée contre Leverkusen (2-3), la quatrième en cinq matches de Ligue Europa. Les décideurs du club ont jugé qu’il n’était plus l’homme de la situation. « Lors d’un entretien réalisé à l’issue de la rencontre d’hier soir, le board niçois a informé Patrick Vieira de sa décision de mettre un terme à leur collaboration. Patrick Vieira aura mis tout son cœur et son professionnalisme au service de l’OGC Nice pendant les 30 mois qu’aura duré cette aventure commune. Les dirigeants niçois tiennent à remercier sincèrement l’ancien international français pour son implication dans le développement du Club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraineur », a fait savoir l’OGC Nice dans un communiqué ce vendredi.

Ursea promu entraineur principal de Nice

Vieira paye au prix fort les mauvais résultats du Gym sur la scène continentale. Car le bilan en Ligue 1 n’était pas si mauvais. Sous ses ordres, les Aiglons ont fini respectivement 7emee et 5emee au classement du championnat. Cette saison, ils ne sont que 11emes, mais avec six points de retard seulement sur le podium (après 12 journées). Pour succéder à Vieira, les responsables azuréens ont choisi de faire confiance à son adjoint, en l’occurrence Adrien Ursea. Ce dernier connait très bien en club puisqu’il y travaille depuis l’époque de Lucien Favre. Il débutera dans ses nouvelles fonctions dimanche prochain lors de l’opposition contre Reims.