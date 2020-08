C'est en montrant un visage sérieux et appliqué que les Aiglons ont signé un succès à Strasbourg (2-0), ce samedi. Une victoire qui appelle néanmoins une progression dans le jeu selon Patrick Vieira.

"J'aimerais que l'équipe joue beaucoup mieux"

"Notre objectif sur le match de ce soir, c'était de s'améliorer au niveau du jeu. J'ai trouvé qu'on était mieux que contre Lens mais ça reste insuffisant. Je pense qu'on avait des occasions, surtout dans la dernière demi-heure où on pouvait être beaucoup plus dangereux. Mais bon, on oublie toujours qu'on est une équipe très jeune avec des joueurs qui manquent d'expérience", a expliqué l'entraîneur du Gym sur Canal+."Enchaîner les deux matchs avec les deux victoires, c'est bien pour la confiance, a continué le champion du monde 1998. On veut toujours plus, j'aimerais que l'équipe joue beaucoup mieux mais ce qui est important c'est qu'on travaille très bien. Les joueurs ont un très bon état d'esprit, on va enchaîner les matchs, on va progresser et on sera beaucoup plus dangereux. La progression sur le match de Lens par rapport à celui de ce soir reste positive".