Nice : Un temps courtisé, Cavani ne viendra pas

Vraisemblablement, il n'y aura pas de retour en Ligue 1 pour Edinson Cavani. Un temps évoqué du côté de l'OGC Nice, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (138 réalisations) ne renforcera pas l'effectif entraîné par Lucien Favre. Ce vendredi, le président Jean-Pierre Rivère a enterré la piste menant à l'attaquant âgé de 35 ans, qui est libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United. "On clôture le dossier Cavani parce qu'il veut jouer en Espagne. Il y a des joueurs intéressants, jeunes et expérimentés. On verra pour la suite mais ce dossier est clos", a clamé le dirigeant en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Cavani vers Villarreal ?

De quoi éteindre les espoirs de Jean-Clair Todibo qui, pour Nice-Matin, avait exprimé sa pensée quant à un possible duo Kalimuendo-Cavani. "C’est le Matador quand même, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il ferait du bien lui ! (…) Cavani-Kalimuendo, ce serait lourd mais le coach va commencer à se gratter la tête", a plaisanté le défenseur central des Aiglons. Concernant le dossier Cavani, lors de la mi-juillet, Marca informait que le joueur avait un accord de principe avec le Villarreal d'Unai Emery, ce qui pourrait donner un sens plus ample aux propos tenus par Rivère ce vendredi.

Ramsey justifie son choix de rejoindre Nice

Actif lors de ce mercato estival, l'OGC Nice a notamment obtenu des renforts de choix avec les intégrations d'Aaron Ramsey (libre après la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin) et Kasper Schmeichel, arrivé en provenance de Leicester. L’international gallois (74 sélections, 20 buts) n'a pas caché que son choix n'avait rien d'un pari. "Dès que Nice s'est intéressé à moi, ils étaient en haut de ma liste. Je suis très heureux d'être ici, de faire partie de cette équipe. C'est une bonne équipe avec plein de jeunes joueurs talentueux et d'expérience", a-t-il affirmé lors de sa présentation, dans des propos rapportés par RMC Sport. Le milieu de terrain pourrait faire ses débuts sous le maillot des Aiglons ce dimanche à Toulouse lors de la 1ère journée de Ligue 1 2022-2023 (13 heures).