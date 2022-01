Une gâchette de plus pour Galtier

L'OGC Nice se renforce. Le club azuréen a officialisé l'arrivée de Billal Brahimi. Agé de 21 ans, l'attaquant polyvalent débarque en provenance du SCO d'Angers.). Pourvu d’un fort potentiel, il évoluait dans les rangs angevins depuis le début de saison, et totalise 8 rencontres de L1 (1 passe décisive). Il a notamment croisé la route du Gym le 31 octobre dernier, lors de la victoire des Aiglons (2-1)", a indiqué le Gym dans un communiqué officiel.. Revenu dans l’Hexagone à Reims en 2019, il explose la saison passée au Mans, en National, où il est prêté. Dans la Sarthe, il inscrit 12 buts et délivre 10 passes décisives en 34 rencontres. Brahimi s’apprête désormais à porter le maillot rouge et noir, sous les ordres de Christophe Galtier. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue !", a conclut le club azuréen.