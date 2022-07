Nice : Thuram, la priorité de Favre ?

Lucien Favre, successeur de Christophe Galtier sur le banc de l'OGC Nice, veut accélérer au niveau du mercato. Pour cela, le technicien suisse, qui vivra sa deuxième expérience à l'Allianz Riviera après son passage entre 2016 et 2018, a déjà ciblé plusieurs postes à renforcer selon des informations de Foot Mercato. Si le club azuréen a recruté le jeune Bardedine Bouanani en provenance de Lille, il a également perdu Walter Benitez, Justin Kluivert et Jordan Amavi et devra donc se mettre au travail lors des prochaines semaines.



La source explique que concernant l'attaque, la piste menant à Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, serait la priorité. En fin de contrat en 2023 avec le club allemand, l'international tricolore (4 sélections) devrait être courtisé mais Nice a "fait connaître son grand intérêt" pour lui.

Sommer pour remplacer Benitez dans les buts ?

Par ailleurs, d'autres dossiers pourraient devenir plus importants, selon Foot Mercato. Ainsi, Nice devrait prochainement conclure l'arrivée de Yann Sommer, un autre élément de Mönchengladbach. L’international suisse (74 sélections) devrait remplacer Walter Benitez, parti au PSV Eindhoven, dans les buts du club azuréen. En défense, le profil de l’international équatorien Pervis Estupinan (11 sélections) qui évolue à Villarreal, serait surveillé afin d'épauler Melvin Bard. Après avoir été tenus en échec par le Cercle de Bruges lors de leur premier amical (1-1), les Aiglons affronteront Benfica, vendredi (22 heures).