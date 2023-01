Nice : Terem Moffi s'engage officiellement avec les Aiglons

Terem Moffi nouveau joueur de l'OGC Nice, l'information est désormais officielle ! Ainsi, ce mardi après-midi, à quelques heures de la clôture du marché hivernal, l'attaquant du FC Lorient s'est bel et bien engagé avec les Aiglons. Après plusieurs semaines de négociations et un feuilleton haletant où Moffi aura notamment été évoqué à Marseille, le Nigérian s'est engagé avec l'OGCN et il portera le maillot du club azuréen pour la fin de saison. L'avant-centre de 23 ans va venir remplacer Andy Delort, parti au FC Nantes hier.

Moffi s'engage avec Nice

Le club azuréen a officialisé le transfert il y a quelques minutes, indiquant que l'attaquant de Lorient vient d'être prêté avec option d'achat obligatoire. "L’OGC Nice a le plaisir d’officialiser l’arrivée de Terem Moffi sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire, en provenance du FC Lorient. Âgé de 23 ans, l’international nigérian (7 sélections, 2 buts) s’est imposé dans l’élite française, chez les Merlus, où il est arrivé en 2020 et avec qui il compte 90 matchs et 35 buts, dont 12 cette saison, soit le 2ème total de Ligue 1. Avant la Bretagne, Moffi évoluait à Courtrai, en Belgique, après une expérience en Lituanie au sein des clubs de Kauno Zalgiris et Riterai", écrit Nice dans son communiqué.