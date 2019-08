Nice s'est vite renforcé

Khéphren Thuram, le jeune milieu de terrain de 18 ans, aura longtemps été la seule recrue niçoise de l'été. Mais comme prévu, le mercato du Gym attendait que le rachat du club azuréen par Ineos soit validé avant de réellement démarrer. C'est chose faite: en quelques jours, Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice, Adam Ounas et Stanley Nsoki ont posé leurs valises sur les bords de la Méditerranée. De quoi laisser rêveurs certains clubs de Ligue 1 qui attendent désespérément des renforts.

Deuxième meilleure défense de Ligue 1 la saison passée et seulement 18e attaque, l'OGCN s'est surtout armé dans le secteur offensif. Dolberg, "un attaquant de niveau international" selon Patrick Vieira, a été recruté à l'Ajax pour 20 millions d'euros. Le très convoité Claude-Maurice, capable d'évoluer sur les côtés comme dans l'axe, débarque en provenance de Lorient pour 13 millions d'euros. Enfin, Ounas, prêté par Naples, est "un joueur capable de rendre meilleurs les joueurs autour de lui", dixit son entraîneur, qui avait fait des miracles la saison passée en s'appuyant essentiellement sur Allan Saint-Maximin (vendu à Newcastle) et la révélation Youcef Atal. Samedi matin, Nice a fini par ajouter un défenseur, Stanley Nsoki (PSG, 12 millions d'euros), un latéral gauche capable aussi de jouer dans l'axe, ce qui ne sera pas de trop alors que Dante vient de se blesser à la cheville et sera absent deux mois.

Sur les traces de Lille... et de Lyon

En quelques jours, on a vite compris quelle sera la stratégie de ce nouveau Nice sur le marché des transferts. A l'opposé de celle de l'OM, qui a bien du mal à attirer des joueurs de moins de 28 ans, le Gym vise plutôt des jeunes à fort potentiel. "Avant, on faisait avec peu de moyens et on faisait ce qu’on pouvait, a expliqué le président Jean-Pierre Rivère, de retour aux manettes, pendant la présentation des trois recrues offensives. Aujourd’hui on a un socle, on a des moyens qui seront contrôlés mais on a les moyens de voir loin pour bâtir."

Près de 50 millions d'euros investis en quelques jours, Nice s'est immédiatement hissé au cinquième rang des clubs les plus dépensiers de Ligue 1, derrière (dans le désordre) Monaco, Paris, Lyon et Lille. Le recrutement niçois fait penser au travail opéré par Gérard Lopez et surtout Luis Campos avec le Losc, mais Julien Fournier revendique une autre source d'inspiration. "On ne prendra pas Lille ou un autre comme exemple, assure le directeur du football de l'OGCN dans L'Equipe. Si je devais citer un modèle, ce serait plus Lyon dans sa capacité à développer des jeunes joueurs, qu’ils aient été recrutés ou issus de leur Académie – qui a montré qu’elle était capable de former des joueurs de très haut niveau. Un aspect que Nice n'a pas encore développé." Ce Nice nouvelle version n'en est qu'aux prémices de son développement. Et ça commence assez fort.