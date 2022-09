L'ancien entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, n’est pas chaud du tout pour prendre les commandes de l’OGC Nice. Il a d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Pochettino vise plus grand que Nice



Libre depuis qu’il a quitté la capitale française à la fin de la saison dernière, le technicien argentin a été approché par la direction du Gym pour le poste de coach. Un poste qui est en passe de devenir vacant puisque Lucien Favre est sur la sellette au bout de huit journées seulement. « Poche » a cependant décliné cette opportunité.



Sans même avoir parlé aux responsables niçois, Pochettino a signifié qu’il n’était pas du tout intéressé par cette mission dans le sud de la France. Selon The Evening Standard, il ne considère pas ce projet comme suffisamment séduisant. L'entraineur de 50 ans, qui a également coaché Tottenham, l'Espanyol et Southampton, vise plutôt un poste de premier plan en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Pour Jim Ratcliffe et ses disciples cela s’apparente à un petit affront.