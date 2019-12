Nice : Patrick Vieira reste imperturbable face aux rumeurs

Les supporters de l’OGC Nice peuvent être rassurés. Non, Patrick Vieira n’a pas l’intention de délaisser son poste d’entraineur du Gym pour prendre la direction de Londres. Son nom est cité comme les potentiels candidats pour entrainer les Gunners, mais ce n’est pas dans ses plans à court terme. Et, il n’y a de toute façon pas eu la moindre approche faite en ce sens. C’est en conférence de presse ce mardi, à la veille du match de championnat contre l’ASSE, que l’ancien international a mis les points sur les i.

Vieira assure qu’il « n’y a rien de sérieux »

« J’ai l’impression que ça vous (les journalistes) perturbe plus vous que moi ou le club. Il n’y a rien à dire là-dessus. Il n’y a rien de sérieux, rien de vrai. Je n’ai pas de commentaires à faire par rapport à ça », a clamé Vieira. Le débat est donc clôt. Du moins, jusqu’à ce que les tabloïds d’Outre-Manche ne relancent la piste. Pour rappel, Arsenal s’est séparé la semaine dernière d’Unai Emery. Le Suédois Freddie Ljungberg a été depuis nommé comme entraineur intérimaire, mais il y aurait peu de chances pour qu’il poursuive cette mission trop longtemps.



Si le nom de Vieira circule à l’Emirates Stadium c’est aussi parce que l’intéressé a exprimé à maintes reprises par le passé le désir de prendre les commandes de ce club. Un club où il a évolué pendant neuf ans, et porté la fameuse tunique rouge et blanche 493 fois. Il en a même été le capitaine lors de la période phare des Gunners, et en particulier lors de la saison des invincibles.