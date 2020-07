Nice : Patrick Vieira affiche de hautes ambitions

Très actif sur le marché des transferts, l'OGC Nice a déjà enregistré 4 renforts : Morgan Schneiderlin (Everton), Hassane Kamara (Reims), Robson Bambu (Paranaense) et Flavius Daniliuc (Bayern). Un début de mercato offensif pour le club azuréen, qui travaille également sur l'arrivée du jeune attaquant lyonnais Amine Gouiri. Après une saison de transition, le Gym semble déterminé à passer la seconde pour poursuivre sa progression dans la hiérarchie de l'élite.

"Si un joueur n'entre pas dans le cadre, ce sera 'merci, au revoir' "

« Le message a toujours été clair en interne : on est là pour construire un projet, on savait que ça ne se ferait pas du jour au lendemain, a expliqué Patrick Vieira dans un entretien accordé à Nice-Matin. L’idée est d’avoir une équipe qui pratique un jeu offensif avec des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Ce sont les valeurs que les supporters veulent retrouver. On veut du sacrifice, certains n’avaient pas ça en eux. Quand on n’a pas le choix, on peut accepter certaines choses. Là, j’ai le choix. Les joueurs vont devoir accepter la concurrence s’ils veulent rester dans le projet. Le problème, ce n’est pas de savoir si le coach est trop gentil ou trop dur. Si, désormais, un joueur n’entre pas dans le cadre, ce sera 'Merci, au revoir'. Il n’y a plus de temps à perdre ».

"Notre projet est différent du PSG"